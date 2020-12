Pomeriggio senza reti (e senza una partita) in Serie A. Parma e Benevento allungano sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finite da pochi minuti le partite delle 15.00 valevoli per la decima giornata di Serie A.

A Roma è andata in scena la sfida tra giallorossi e Sassuolo. La squadra di Fonseca è rimasta gran parte della partita in dieci per l’espulsione a fine primo tempo di Pedro(doppio giallo). Poco dopo era arrivato il gol di Mkhitaryan annullato dal VAR. Nella ripresa grande occasione per Dzeko che ha centrato la traversa. Al 75esimo gran gol di Haraslin che ha trafitto Mirante, ma il VAR ha annullato di nuovo per fuorigioco. Nessuno ha prevalso, risultato finale 0-0.

Al Tardini di Parma invece si sfidavano invece crociati e Benevento. Poche emozioni sia da una parte che dall’altra con poche azioni da menzionare. Reti bianche anche qui: 0-0.

Rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo invece Udinese-Atalanta.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Inter 21, Juventus 20, Sassuolo 19, Roma 18, Napoli, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14, Bologna, Cagliari 12 Sampdoria, Benevento 11, Udinese, Spezia, Parma 10, Fiorentina 8, Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.