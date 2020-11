Pontello: “Firenze come al solito non ha pazienza, non si può giudicare Commisso dopo un solo anno”

L’ex dirigente della Fiorentina e tifoso viola Niccolò Pontello, la cui famiglia fu proprietaria della società gigliata, è intervenuto a Radio Sportiva sull’attuale situazione in casa viola, prendendo anche le difese di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Firenze come sempre non ha pazienza. Non si può giudicare Commisso dopo un solo anno di gestione, con la pandemia di mezzo poi, Rocco ha avuto sfortuna. La frase sulla stampa fiorentina è stata infelice, dettata forse dal suo modo di fare molto americano che non tiene conto delle conseguenze. C’è da riconoscergli che è arrivato e ha speso soldi, investendo su un Centro Sportivo che nessuno era riuscito a fare in passato”.

