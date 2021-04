Portarono Kouame in Italia nel 2013: due dirigenti toscani indagati per violazioni in materia di immigrazione

Quest’oggi il Corriere Fiorentino è tornato a parlare del processo al presidente del Prato Paolo Toccafondi e a quello della Sestese Filippo Giusti, accusati insieme ad altre 14 persone di violazioni in materia di immigrazione. Il prossimo 24 Novembre infatti, dopo la decisioni di ieri della Corte d’appello di Firenze, inizierà il nuovo processo agli indagati per la tratta di giovani calciatori dall’Africa, fatti sbarcare in Italia e sfruttati come merce di scambio. I due avevano trovato il modo di far arrivare in toscana i migliori talenti dal continente africano, quasi sempre minorenni, permettendo loro di fare stage sportivi promettendo loro l’approdo nel calcio italiano. Il tutto senza la supervisione dei genitori, norma prevista dalle regole Fifa. L’obiettivo dei due dirigenti era quello di riuscire a farli tesserare in qualche club professionistico riuscendo a ricevere una percentuale sulle future rivendite. Tra i tanti giovani passati “per le mani” dei due ci sarebbe anche l’attuale attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che ha esordito in Italia proprio con la casacca della Sestese nel 2013.