Portiere e regista a tinte granata, avanti con le trattative. Occhio sulla fascia destra

L’asse tra Fiorentina e Torino è probabilmente più viva che mai. La Viola, infatti, deve far fronte al mancato riscatto di Lucas Torreira e all’uscita praticamente certa di Drągowski. I sostituti sarebbero stati individuati entrambi in casa granata (uno dei due di proprietà della Juventus e non riscattato dal club allenato da Juric). Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, Vanja Milinkovic-Savic e Rolando Mandragora sono due nomi molto seguiti. Le trattative sono state avviate e la società spera di concluderle a breve.

Attenzione anche sulla fascia destra. Mentre si continua a lavorare per portare Jovic a Firenze, è tornato di moda anche il nome di Odriozola. Per il momento, la pista Dodô è meno calda del previsto, date le alte pretese dello Shakhtar Donetsk. Per il centrocampo, invece, piace anche Amiri del Bayer Leverkusen, in forza al Genoa negli ultimi sei mesi.