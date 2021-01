Positivo al Coronavirus un attaccante del Napoli, tra due settimane la sfida contro la Fiorentina

Non comincia nel migliore dei modi il 2021 di Victor Osimhen, attaccante del Napoli risultato positivo questa mattina al tampone dopo il rientro dall’estero. Il giocatore non ha incontrato il gruppo squadra ed è asintomatico. Osimhen stava recuperando da un’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo di gioco nell’ultimo mese e mezzo. La positività al virus potrebbe rallentare il recupero e compromettere la sua presenza (già in serio dubbio) per la sfida contro la Fiorentina in programma tra due settimane.

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021