Possibile ritorno di fiamma per un ex obiettivo viola, con la strada per una trattativa che adesso potrebbe essere in discesa

Da Verona spuntano notizie su un interessamento della Fiorentina per il giocatore dell’Hellas Fabio Borini. L’ex attaccante del Milan era già stato accostato più volte alla maglia viola nel corso degli ultimi mesi. Secondo quanto riporta il quotidiano veronese L’Arena, oltre all’interesse della Fiorentina ci sarebbe anche quello di Wolverhampton e Watford. La volontà dell’Hellas sembrerebbe sia quella di trattenerlo in Veneto, viste anche le ottime prestazioni con la maglia gialloblù. Gli ottimi rapporti tra Fiorentina e Verona allacciati con i trasferimenti però, potrebbero giocare un ruolo determinante per una possibile trattativa