Grillitsch in stallo? Nemmeno l’arrivo del suo secondo agente a Firenze ha sbloccato l’affare

Kristian Bereit non è stato l’unico a lasciare Firenze nella giornata di ieri. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Thies Bleimeister, altro agente della Stellar Group (e di Florian Grillitsch), aveva raggiunto il capoluogo toscano per chiudere l’affare austriaco alla Fiorentina. Quattro giorni non sono bastati i due intermediari, che hanno visto mantenersi, se non allargarsi, la forbice tra domanda e offerta (soprattutto per quanto riguarda le commissioni).

Anche sul piano contrattuale, non c’è stata intesa. I circa due milioni annui che guadagnava l’austriaco in Germania non sono stati pareggiati dalla Fiorentina che, per ora, è rimasta molto sotto. La trattativa resta quindi in una fase di stallo, con il post Torreira che, dopo l’addio ufficiale, di ieri non è ancora vicino a Firenze.