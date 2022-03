“Potete mandar via Pulgar, non credo di utilizzarlo” il tecnico del Galatasaray dà il suo via libera. La richiesta alla Fiorentina di interrompere il prestito in anticipo

Che l’esperienza in Turchia per il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Erick Pulgar, non stia andando bene, è un fatto ormai risaputo. Ma le cose starebbero addirittura precipitando.

Su Fotospor.com si legge stamani che l’allenatore del Galatasaray Torrent avrebbe riferito quanto segue alla propria società: “Potete mandarlo via, non credo di utilizzarlo”.

La decisione presa dalla Federcalcio turca, ovvero quella di poter ingaggiare i giocatori di Ucraina e Russia, aperta fino al 7 aprile, ha spinto la dirigenza giallorossa ad agire. E alla Fiorentina arriverà la richiesta di poter interrompere in anticipo il prestito per poter dirottare le attenzioni altrove e prendere un altro centrocampista.