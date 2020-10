Poteva arrivare alla Fiorentina al posto di Chiesa, ma a San Siro non lo riconoscono e per entrare a giocare lui mostra… la sua pagina Wikipedia!

In estate si era parlato di lui anche in ottica Fiorentina per sostituire il partente Federico Chiesa. Marcus Thuram, uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo, oggi è a Milano per disputare la partita di Europa League del suo Borussia Monchengladbach contro il Milan. All’entrata di San Siro però uno steward poco informato gli ha chiesto informazioni su chi fosse e per convincerlo che stasera avrebbe dovuto giocare il calciatore gli ha mostrato la sua pagina su Wikipedia. Una disavventura comica per il francese.

Foto: pagina Facebook Calciatori Brutti