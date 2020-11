Poteva essere il colpo a parametro zero della Fiorentina. Invece Mandzukic è pronto a ripartire dalla Spagna

Poteva essere il colpaccio a parametro zero della Fiorentina, che invece ha preferito non inserire un’altra figura d’esperienza nello spogliatoio dopo Ribery. Stiamo parlando di Mario Mandzukic, che da qualcuno è stato anche definito “demotivato” quando in realtà è tutto il contrario. Secondo il portale El Partidazo de Cope, infatti, Mandzukic sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Europa. Per la precisione nel campionato spagnolo, dove il Celta Vigo è interessato a ingaggiare l’ex attaccante della Juventus.

