E’ stato vicino a vestire la maglia della Fiorentina in estate, ma poi ha scelto di ripartire dalla Turchia. Esordio da titolare con la maglia del Fenerbahce e subito gol nel 2-0 al Kayserispor per Joao Pedro, già idolo dei tifosi turchi. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi o, meglio, non era iniziata affatto a causa di un infortunio muscolare che aveva fatto ritardare l’esordio.

Una notizia ottima anche per il ct del Brasile, in ottica Mondiale: l’acquisto di Joao Pedro, arrivato per 5 milioni più 1,5 di bonus, può davvero fare la differenza tra i sottili equilibri di una Süper Lig che il Fenerbahce non vince dalla stagione 2013/2014.