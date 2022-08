Poveri di gol: In fase realizzativa, la Fiorentina deve cambiare marcia

La questione del gol resta la priorità in casa Fiorentina e anche uno dei temi da risolvere per Italiano. Come scrive La Repubblica, Cabral e Jovic sono stati alternati e con loro anche gli esterni offensivi. Tante le soluzioni provate ma soltanto una rete, di Sottil, in 180 minuti.

Nonostante un’ottima gestione del pallone e un buon approccio in fase di non possesso, si dovrà ricercare più l’uno contro uno e la rapidità nel fraseggio e nell’esecuzione. Dodò e Jovic stanno lavorando per arrivare al top della forma il prima possibile. Entrambi e per motivi differenti reduci da periodi in cui hanno giocato con poca continuità, stanno seguendo un percorso per trovare brillantezza atletica e apprendere al meglio il sistema di gioco viola.