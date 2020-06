Pradè: “A gennaio abbiamo già fatto gran parte del mercato. Chiesa? Le cose vanno fatte in due”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato alla trasmissione Domenica Sport su Rai Radio 1. Queste le parole del dirigente viola: “Adesso tutta la mia famiglia sta bene, bisogna ritornare alla normalità. Dobbiamo stare attenti e io che l’ho vissuto dico di stare attenti e prendere tutte le precauzioni. Il distanziamento non si può avere in campo, ma con i controlli e i protocolli credo non ci possa essere una cosa più sicura di una partita. Facciamo tamponi ogni quattro giorni a tutti, compresi i membri dello staff. Abbiamo sempre detto che vogliamo tenere tutti. Chi non è contento può andare via, ma per ora nessuno ha detto ciò. Tutti sono contenti di stare qui. Vogliamo diventare una società di arrivo. Per la Fiorentina sarebbe un onore di tenere Chiesa ancora. Le cose vanno fatte in due però, lo ha ribadito anche ieri Commisso. A gennaio con quei 70 milioni abbiamo dato un segnale importante, con Kouame e Amrabat presi per la stagione successiva. Gran parte del mercato lo abbiamo già fatto”.

