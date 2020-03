Ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato così il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè: “Da parte mia e da parte di tutta la famiglia viola: restiamo a casa. Aiutiamo il paese in questo momento, perchè ne usciremo presto. Noi abbiamo fermato ogni tipo di attività per almeno sette giorni. I ragazzi rispetteranno le regole e abbiamo grande fiducia in tutte le istituzioni”.