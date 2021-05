Pradè: “Abbiamo già iniziato a pianificare il futuro con il presidente, ma dopo la fine del campionato avremo le idee più chiare”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato a DAZN prima della partita con il Cagliari: “Abbiamo iniziato a pianificare il futuro con il presidente, ma prima dobbiamo finire questo campionato. Dopodiché avremo le idee più chiare, questo vale per i calciatori e per la scelta dell’allenatore. In questo momento dobbiamo dare merito a Iachini, siamo vicini a lui fino all’ultima giornata. Mi aspetto una squadra combattiva come quella delle ultime partite”.