Pradè-Accardi: Contatto. Il giocatore al centro del loro incontro

Ieri c’è stato un incontro tra Fiorentina ed Empoli, alla presenza dei rispettivi direttori sportivi: Pradè da una parte e Accardi dall’altra. A riportare la notizia è La Repubblica. I dirigenti hanno messo al centro del loro colloquio un giocatore in particolare: il centrocampista Zurkowski. Gli azzurri lo rivorrebbero in prestito per la prossima stagione e i viola sono disponibili a questo tipo di soluzione. Altri nomi sono stati fatti nel corso dell’incontro e verranno fatti ancora nel prosieguo del mercato.

