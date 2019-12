VIDEO FN – Pradé: “Ai tifosi ho chiesto pazienza ma a tutto c’è un limite. Per il mercato di gennaio sappiamo come intervenire”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo la gara persa contro la Roma commenta così in zona mista quelle che possono essere le immediate decisioni dirigenziali della società: “Montella? Il presidente Commisso non ha mai mandato a casa nessuno. Questa notte sarà lunga per tutti noi. Bisogna capire chi può aiutarci in questo momento. Anche se stanotte non dormiremo e dobbiamo prendere la scelta migliore per i tifosi e per la la società. Ai tifosi ho chiesto pazienza ma la pazienza ha un limite. Noi ci siamo, e vogliamo per creare una Fiorentina competitiva. Se c’è bisogno faremo qualcosa sul mercato. Sappiamo come agire pur sapendo che ci sono difficoltà nel mercato di gennaio”.