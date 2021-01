Pradè alla finestra per Torreira: Possibile l’arrivo senza un esborso pesante

Uno dei reparti su cui la Fiorentina potrà intervenire nel calciomercato è il centrocampo, a maggior ragione in caso di addio di uno o due giocatori in quel reparto. Il giocatore che potrebbe fare più comodo a mister Prandelli è Lucas Torreira, di proprietà dell’Arsenal ma oggi in prestito all’Atletico Madrid. L’uruguaiano non sta trovando molto spazio alla corte di Simeone e il club viola, come si legge su La Nazione, è convinto che l’affare possa andare in porto anche senza un esborso economico troppo pesante.

Nei prossimi giorni le due società ne riparleranno, così come la Fiorentina si siederà nuovamente ad un tavolo con l’Hellas Verona per Alfred Duncan. Il pressing degli scaligeri, che hanno bussato alla porta del club di Commisso anche per Kouame, continua.