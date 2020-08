Pradè alla Roma? No, resta alla Fiorentina. Il DS prova a riprendersi le redini del mercato dopo la scelta (di Commisso) dell’allenatore

Daniele Pradè pronto per un ritorno alla Roma? No, per il momento non è così, perché almeno per la stagione in corso resterà il direttore sportivo della Fiorentina. Ultimi giorni di vacanza ad Ibiza (dove c’è anche Antognoni) per lui e poi il ritorno a Firenze. “E’ già carico ed è al lavoro per la nuova annata e sta benissimo qui” questo è quello che si sono affrettati a far sapere dall’interno della società, cercando anche di mettere la parola fine ad una ridda di voci più o meno incontrollate.

Adesso Pradè dovrà riprendersi le redini del mercato gigliato. Scriviamo questo perché sulla scelta dell’allenatore il presidente Commisso è andato per la propria strada preferendo la riconferma di Iachini al candidato prescelto dal suo dirigente (per inciso Juric, che poi si è accordato per il rinnovo con il Verona). E dovrà anche lavorare per migliorare una squadra che avrà come obiettivo quello di fare meglio del decimo posto conseguito in extremis in questo campionato. Linee guida del mercato già stabilite e necessità di trovare almeno quattro pedine: difensore centrale, esterno sinistro, play di centrocampo e un centravanti prolifico. Su questo terreno Pradè ha maggiore libertà d’azione, ma sa anche che quest’anno di scusanti non ce ne saranno molte per lui.