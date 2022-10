“Pradè aveva provato a riportare Macia alla Fiorentina, ma la società…”

In un momento di riflessioni su come la Fiorentina possa essere ritornata al punto di partenza dopo la scorsa ottima stagione, si è interrogato anche il tifoso viola Gianfranco Monti. A Radio Bruno, il conduttore radiofonico fiorentino ha svelato un retroscena su una trattativa di mercato che non è andata in porto. Sentite di cosa si tratta:

“Non penso di star rivelando un segreto o qualcosa che non si può dire, ma è noto che Pradè aveva provato a riportare Macia alla Fiorentina. Poi era stata la società stessa a negargli il permesso, perché Eduardo aveva già acconsentito”.