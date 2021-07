Pradè-Barone: l’idillio può andare avanti e il rinnovo del ds diventa talmente formalità… che resta senza annuncio

Chi si aspettava cambiamenti, rivoluzioni, nella squadra come nella dirigenza viola resterà deluso: la Fiorentina 2021/22 ripartirà dall’ossatura di quella disastrosa del 2020/21. A partire dai costruttori che saranno ancora Joe Barone e Daniele Pradè: l’ufficialità del rinnovo del ds non è arrivata ma il contratto è stato firmato, assicurano dall’interno del club. D’altronde l’accordo c’era da tempo e le scelte sono sempre state condivise dalle parti: una formalità insomma, talmente formalità che l’annuncio non c’è stato (e forse neanche ci sarà) ma la certezza è che a lavorare per la prossima Fiorentina sono e saranno ancora loro due.