Pradè: “Chiesa? Tutti parlano del mercato, ma bisogna farlo vedere in campo il proprio valore”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo: “Sono arrabbiati perché abbiamo talento ma ci dobbiamo mettere di più, dobbiamo mangiare sportivamente l’avversario. Chiesa? Tutti parlano di situazioni incredibili sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più. Se non hai cattiveria e non sfrutti le occasioni nitide è difficile. Sono deluso per i tifosi e per il presidente”.

