Pradé: “Commisso è deluso, ci prendiamo le nostre responsabilità e dobbiamo salvarci. Poi penseremo al futuro”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè parla così ai canali ufficiali della società viola dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Quando giochi in A se non sei cattivo perdi, per gli episodi, le ripartenze, gli errori difensivi. Bisogna pedalare, tutti dicono che siamo pieni di talenti, ma dimostriamolo tirando fuori gli attributi. Si gioca ogni tre giorni, è un campionato un po’ diverso ma noi bisogna cercare di fare punti, restando umili e sputando sangue. Dobbiamo arrivare a questa benedetta salvezza e poi pensare al futuro. Contro il Parma sarà un’altra battaglia sportiva, dobbiamo pensare solo a quella partita lasciandoci alle spalle gli errori. Il presidente è molto deluso, non si aspettava una stagione del genere. Ci assumiamo le nostre responsabilità ma eravamo coscienti che sarebbe stata un’annata particolare in cui dovevamo far crescere i giovani. Il lockdown non ci ha aiutato, oggi non sono contento perché gli episodi vanno sfruttati. Bisogna essere cattivi e noi non lo siamo stati”

