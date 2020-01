Pradè: “Cutrone il futuro del calcio italiano e della Fiorentina”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa parlando del nuovo acquisto Patrick Cutrone: “Siamo contenti di avere qui Patrick. Il Presidente ha detto che non voleva fare acquisti per sei mesi e Patrick ne è la dimostrazione. Patrick è italiano, ha 22 anni e rappresenta il futuro del calcio italiano e della Fiorentina. E’ un bomber, è un calciatore formato in Italia, è un ragazzo che ha grandi qualità morali e cultura”.