Pradè: “Dobbiamo andare a vincere la finale di Conference League, eravamo più forti del Basilea ma a volte non basta. Abbiamo visto la felicità del popolo viola”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè, presente a Scandicci per un evento della Scuola Calcio ‘Elite'”, ha commentato a Sportitalia l’accesso alla finale di Conference League ottenuto ieri sera contro il Basilea: Una grandissima serata, ora dobbiamo andare a vincerla questa finale, questa è la cosa importante. Una gioia immensa, siamo felicissimi e abbiamo visto la felicità di tutto il popolo viola. Abbiamo visto la commozione del nostro presidente Commisso, del nostro direttore Barone. Questa è la cosa che ci rende felici. Il mister e i ragazzi sono stati incredibili. Noi eravamo più forti del Basilea, ma a volte non basta. Bisogna metterci cuore, quel metro in più, quel centimetro in più che ieri, come ultimamente stiamo facendo, abbiamo messo. L’ambiente era molto caldo e difficile, perciò è stata una bella soddisfazione”.

E alla domanda su quale finale tra Coppa Italia e Conference League preferirebbe vincere risponde: “Non si può avere una preferenza. Siamo orgogliosi di essere arrivati fino a questo punto, poi dopo devi andare a vincere. Devi provarci in tutti i modi, devi essere bravo a tirare fuori il massimo che c’è negli atleti. Noi metteremo tutto, questo è scontato. Sappiamo che avremo di fronte due squadre fortissime ma possiamo giocarcela con tutti”.