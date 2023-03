Pradè e Burdisso guardano in Romania per il futuro della Fiorentina: il (possibile) ritorno alla base di Munteanu potrebbe non essere l’unico affare

La Fiorentina guarda al futuro e lo fa per la prossima estate. Nella giornata di ieri, infatti, il procuratore Pietro Chiodi ha fatto visita ai dirigenti gigliati in sede, secondo quanto raccolto da calciomercato.com. L’agente di Louis Munteanu si è presentato in sede per un incontro con la dirigenza. E’ stata l’occasione per parlare della crescita dell’attaccante classe 2002 in prestito in Romania al Farul Constanta – 4 gol e 5 assist in 17 partite – ma anche per provare a capire se nei prossimi mesi ci sarebbe la possibilità di fare ancora affari insieme.

Durante l’incontro, infatti, le parti hanno parlato anche di alcuni giovani che potrebbero sbarcare in Italia nella prossima stagione. I riflettori sono puntati sempre sul Farul, squadra allenata da Gheorge Hagi e prima in classifica. I viola stanno cercando da tempo un terzino sinistro come rimpiazzo per Biraghi e seguono con interesse la crescita del 2005 Andrei Borza.

Ad attirare l’attenzione è anche Adrian Mazilu, un classe 2005 con quattro gol in undici partite. Infine è seguito con interesse anche il più giovane in rosa, il 15enne Alexandru Stoian, che ha debuttato in prima squadra quando aveva ancora 14 anni. La Fiorentina studia le mosse per il futuro e lo fa a partire dalla terra di Dracula.