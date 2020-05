Pradè e la svolta: “Da oggi la Fiorentina torna alla normalità”

Gli allenamenti della Fiorentina passano a partire da oggi da individuali a collettivi. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, intervenuto a La Domenica Sportiva, spiega in proposito: “La squadra starà tutta insieme in campo, si potranno tornare a fare allenamenti normali e partitelle. Da parte nostra, dobbiamo essere bravi a far capire ai ragazzi che il nostro scopo è tutelare la loro salute. Dobbiamo motivarli, anche se tutti hanno voglia tornare a fare il loro mestiere”.

Sul protocollo aggiunge Pradè: “Dobbiamo trovare una via comune a tutte. Ce lo chiede il Paese”.