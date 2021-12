Pradè e quel tentativo per Scamacca: Il retroscena di mercato

Non è un mistero che Scamacca sia tra i preferiti di Joe Barone e Daniele Pradè. Il ds lo conosce fin dai tempi delle giovanili della Roma e da tempo lavora ai fianchi per convincerlo. Già in estate – rivela il quotidiano – quando la cessione di Vlahovic all’Atletico Madrid sembrava imminente, Pradè si era cautelato per strappare il bomber neroverde a 25 milioni di euro.

Una cifra, come scrive il Corriere Fiorentino, che oggi potrebbe non basta, visto che Carnevali ne vuole 35: Scamacca ha segnato 5 reti, una ogni 148′ e spinto Mancini a convocarlo in nazionale facendo attirare l’attenzione delle big, Inter e Juve tra tutte. Ma per la Fiorentina è lui l’alternativa al serbo, che domani proverà a eguagliare il numero di gol (33) che Cristiano Ronaldo aveva segnato nel 2020.