Pradè guarda in Turchia e annota un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina

La Fiorentina vuole continuare ad aggiungere pedine al suo centrocampo. O forse Pradè si sta semplicemente guardando intorno per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Pulgar. L’ultimo nome, secondo quanto emerge dai media turchi, è quello di Emre Kilinc, centrocampista classe 1994 in forza al Galatasaray. Percorso non semplice quello che porta a lui, dato che si è appena accasato nel nuovo club. La valutazione, invece, si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

