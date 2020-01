Pradè ha in mano Juan Jesus. Ma aspetta che la Roma…

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sta tessendo la tela di tante operazioni, ma non ha fretta di portare gli assalti decisivi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente viola ha in mano il difensore brasiliano, Juan Jesus, ma aspetta che sia la Roma, proprietaria del suo cartellino a fare una mossa per venire incontro all’offerta fatta dalla Fiorentina, essendo il giocatore fuori dal progetto Fonseca.

Tra Juan Jesus e la Fiorentina invece è tutto ok: un accordo di massima è già stato trovato.