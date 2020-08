Pradè ha voglia di puntare su Riccardi? La richiesta della Roma è già in doppia cifra

Centrocampista classe 2001, tra i più talentuosi della sua età e già da tre stagioni protagonista, sotto età, nella Primavera giallorossa: Alessio Riccardi si è affacciato al calcio dei grandi solo in Coppa Italia per ora ma l’interesse per lui è già alto, anche da parte della Fiorentina. Si era parlato di una Roma intenzionata anche a cederlo, magari come contropartita in un affare allargato: in ogni caso la valutazione che ne dà il club di Friedkin, secondo La Gazzetta dello Sport, è già sui 10 milioni di euro, alta così come quella del coetaneo Ricci, anche lui centrocampista classe 2001 ma con più esperienza tra i “pro”. Se Pradè ha voglia di investire su un profilo in ottica futura dovrà destinare una discreta parte del suo budget.

