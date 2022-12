Pradè: “I nostri acquisti verranno dagli infortunati: Nico e Sottil torneranno a brevissimo. Amrabat? L’opzione per il 2025 non si può esercitare adesso”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine del successo in amichevole contro l’Arezzo:

“Queste amichevoli ci servono per far vedere il valore dei nostri giocatori. La nostra squadra è competitiva, dobbiamo solo lavorarci: i nostri acquisti verranno dagli infortunati. Quelli di Gonzalez e Sottil, dopo varie riunioni con i medici, abbiamo capito che sono infortuni da pochissimo tempo. Non ci serve un altro esterno oggi: ne abbiamo quattro più il jolly Kouamè“.

Sul mondiale di Amrabat: “Contentissimi per lui, lo sentiamo sempre subito dopo le partite. L’opzione del suo contratto per il 2025 scatterà alla fine dell’anno precedente, quindi ora non dobbiamo farci niente”.

Sulla lista e su Benassi: “Ritengo sia completa, dovremmo far spazio solo a Castrovilli. Sono contento che Marco giochi perché la gente deve vedere che è vivo, speriamo di trovare la soluzione migliore per lui”.