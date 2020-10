Pradè: “Iachini è l’allenatore del nostro ciclo. Abbiamo proposto a Chiesa il rinnovo anche nei giorni scorsi ma non c’è mai stata un’apertura, con Milenkovic…”

Ha toccato anche l’argomento rinnovi il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “La scelta della cessione di Chiesa alla Juventus era una cessione obbligatoria. Voglio un gruppo coeso; se la vediamo sotto il punto di vista affettivo, la famiglia Commisso si aspettava di più da Federico Chiesa. Piano piano l’esperienza porterà Commisso a rapportarsi in modo diverso. Il Presidente forse ci è rimasto un po’ male ma può succedere. Abbiamo fatto un lavoro di sacrificio e quello che abbiamo fatto ci piace. Adesso la responsabilità di ciò che succede è mia e dell’allenatore. Se dovesse esserci qualcosa da correggere l’importante è rendersene conto. Spero di arrivare a gennaio e non fare alcuna operazione perché la squadra sarà competitiva. Iachini? Ha un’esperienza talmente grande che ogni tipo di difficoltà la supera benissimo. Io starò con tutto me stesso vicino a lui. Dico sempre a Beppe che una squadra così forte non l’ha mai avuta. L’unica cosa che Beppe Iachini non fa mai mancare però è il lavoro e solitamente quello paga sempre. Iachini è l’allenatore del nostro ciclo. Rinnovo a Chiesa? Glielo abbiamo proposto anche negli ultimi giorni ma da parte della famiglia Chiesa non c’è mai stata un’apertura. Rinnovo Milenkovic? E’ complicato ma ci proveremo”.

