Pradè: “Iachini ha fatto quello che gli avevamo chiesto. Stagione strana, pensiamo a migliorare l’anno prossimo”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la vittoria con il Torino: “Il lavoro paga, faccio i miei più sentiti complimenti a Iachini perché ha fatto quello che gli avevamo chiesto. Ci ha tolti dalla difficoltà con sudore, umiltà e sacrificio quindi a lui va il ringraziamento mio, di Barone e di Commisso. È il quinto risultato utile consecutivo che facciamo, la squadra sta cominciando a esprimersi. Purtroppo è un po’ tardi ma continuiamo su questa strada. È stata una stagione strana, ma che ci darà certezze per l’anno prossimo. Ora ci mancano quattro partite, contro Roma e Inter potremo davvero vedere quanto siamo cresciuti. Poi ci sono Bologna e Spal. Cercheremo di fare del nostro meglio. Contento per Kouame e Cutrone, e anche per la difesa che da dopo il lockdown è la seconda migliore del campionato”.

0 0 vote Article Rating