Serata di gala per il ds viola Daniele Pradè, insignito del premio ADiCoSp alla carriera nella sua Roma. Occasione anche per qualche battuta sul mercato e su Ikoné in particolare: “Possibile innesto per gennaio? Il mercato apre il 3 di gennaio, Ikoné è un giocatore del Lille, un giocatore forte. Ma non posso dire altro”.