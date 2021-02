Pradè: “In questo mercato non c’è niente che volevamo fare e che non è stato fatto. Stavamo lavorando su operazioni per il futuro ma non c’è stato tempo…”

Rinnovi e anche operazioni per il futuro tra i temi affrontati dal Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in conferenza stampa: “Rinnovi? Ci stiamo lavorando. Sono sicuramente situazioni che affronteremo ma per noi adesso c’è solo il campo. Non c’è niente che volevamo fare e che non è stato fatto. C’era qualche operazione per il prossimo anno ma non c’è stato tempo; le teniamo li. Ribery? Sia io che Barone abbiamo parlato con tutti i calciatori che hanno esigenze di contratto. Ma per noi in questo momento c’è il campo”.

0 0 vote Article Rating