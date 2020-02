Pradè: “Kouame era già del Crystal Palace, l’infortunio bloccò tutto. Vi racconto un retroscena di quando stavo per prendere Drogba…”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha spiegato così l’acquisto di Kouame, nuovo numero 9 viola: “Il discorso di Kouamè parte da lontano. Mi dicevano che questo ragazzo aveva potenzialità da top club. Già quando ero alla Sampdoria lo avevamo notato, ma il Cittadella chiedeva troppo. Christian era già stato ceduto al Cristal Palace, poi l’infortunio ha bloccato tutto. Lo abbiamo preso adesso per anticipare i tempi ed averlo al 100% la prossima stagione. L’attacco della Fiorentina per il prossimo anno potrebbe essere a posto così. Kouame è un calciatore che durante le partite si crea un sacco di occasioni. Vi rivelo un retroscena. Stavo quasi per comprare Drogba, è stato due giorni a Roma ma costava troppi soldi e allora mi sono permesso Kouame”.