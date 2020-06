Pradè: “La Fiorentina sta di nuovo diventando un punto di approdo per i grandi calciatori. A Firenze cammino tra la gente e…”

Il Direttore Sportivo viola Daniele Pradè al Brivido Sportivo è tornato a parlare anche dell’acquisto di Franck Ribery: “E’ stato davvero un orgoglio. E’ stato fatto un grande lavoro di squadra con Joe e il Presidente Commisso. Non è cosi scontato portare un calciatore di quel livello a Firenze, questo significa che la Fiorentina sta di nuovo diventando un punto di approdo per i grandi calciatori. Vivere a Firenze? L’ho detto in svariate occasioni. Firenze è una città meravigliosa di certo tra le più belle al mondo. Cammino tra la gente e sento il loro calore. Penso di conoscere questa città veramente bene”.

0 0 vote Article Rating