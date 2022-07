Pradè lavora alla realizzazione di un sogno. Le mezzali che piacciono alla Fiorentina e un altro intreccio con Ramadani

Mentre la Fiorentina, intesa come squadra, si riposava, il direttore sportivo, Daniele Pradè, lavorava sottotraccia ma con decisione per la realizzazione di un sogno chiamato Giovani Lo Celso. A scriverlo stamani è La Gazzetta dello Sport.

E’ il centrocampista di proprietà del Tottenham, il profilo giusto per dare una dimensione ancora più europea ai viola. Lo Celso è sul mercato, ma l’operazione non è per niente facile, perché la Fiorentina punta a un prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto. A Londra invece preferirebbero monetizzare e la cifra non scende sotto i 20 milioni.

Un piano B per prenderlo potrebbe essere puntare al prestito con obbligo di riscatto o acquisto puro, ma potrebbe essere applicato se si verificheranno certe situazioni (tipo cessione di Milenkovic).

Un altro nome che piace nel ruolo di mezzala è Nedim Bajrami. L’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha chiesto la sua riconferma per la stagione che sta per iniziare, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta il club non si tirerebbe indietro. Anche perché l’Empoli rivorrebbe Zurkowski e con lui come contropartita e 8-10 milioni l’affare potrebbe andare in porto. Oltre tutto il procuratore di Bajrami è un certo Fali Ramadani, uno con il quale la Fiorentina ha avuto e sta avendo intensi rapporti sul mercato.