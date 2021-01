Pradè lavora alla sostituzione di Lirola: Le due strade aperte per la Fiorentina

Tra una partita ed un altra (questa settimana c’è anche l’impegno di Coppa Italia contro l’Inter) il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, avrà anche molto lavoro sul mercato da sbrigare.

Pol Lirola è in viaggio verso Marsiglia e da questa sera dovrebbe aggregarsi alla formazione francese. Intanto i viola riparleranno con il Napoli per stringere i tempi su Kevin Malcuit. Altra soluzione per avere un terzino destro al posto dello spagnolo è quella che porta ad Andrea Conti del Milan. Il rossonero vorrebbe avere la garanzia di un posto fisso in squadra.