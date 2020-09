Pradè: “L’entusiasmo dei tifosi ce lo dobbiamo meritare. Chiesa è un nostro calciatore e ad oggi non ci sono novità al riguardo”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè parla a Sky Sport del mercato viola e di altri temi legati all’ambiente viola prima della gara contro il Torino: “Sicuramente la presenza del presidente ci dà qualcosa in più. Ci è mancato per tanto tempo, ed è importante che ci sia qui per la città e Firenze. Tutto quello che vogliamo fare è per la crescita della Fiorentina, come il centro sportivo. L’entusiasmo dei tifosi lo dobbiamo meritare, perché Firenze merita di più. L’obiettivo è vincere più partite possibili, senza avere il timore di nessuno e sapendo di essere una squadra forte. Questo è un mercato particolare: Chiesa è un nostro calciatore e ad oggi non c’è nessuna trattativa. L’ho visto molto in forma. Valutazione di 70 milioni per lui? Forse anche qualcosa di più… (ride, ndr)”. Debiti dei grandi club? Il nostro presidente ne ha parlato già molto bene così come tanti altri presidenti. Dobbiamo essere bravi tutti a gestire le nostre società facendo operazioni sane e cercando di essere sempre competitivi sul piano tecnico”.

