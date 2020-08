Pradè lontano da Firenze? La Roma “americana” bussa e prova il grande ritorno

Daniele Pradè lontano da Firenze? Secondo quanto riportato da Sky Sport il Direttore Sportivo della Fiorentina sarebbe rientrato nell’orbita della Roma. Durante il prepartita di Siviglia-Roma, il giornalista Luca Marchetti ha annunciato come nella nuova Roma Stars and Stripes debba arrivare un nuovo ds. I nomi sarebbero tre, tutti grandi ritorni, ovvero Walter Sabatini, Gianluca Petrachi e proprio Daniele Pradè.

Vedremo che succederà, dalle dichiarazioni di Commisso non sembrerebbe in partenza il dirigente viola, ma tutto può accadere in questo mercato.