Pradé: “Massima fiducia in Vlahovic, Kokorin ci sarà utile. Kouame non gioca? Arriverà il tempo anche di essere belli, oggi dobbiamo essere sostanza”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè commenta a Sky Sport il mercato appena concluso e i temi caldi della società viola, a cominciare da Vlahovic: “Abbiamo dato la massima fiducia a Vlahovic. Lui è un ragazzo giovane, ha entrusiasmo, ha voglia e le caratteristiche per diventare”.

Sull’inizio della costruzione del Viola Park: “Dimostra la forza di Commisso per portare la Fiorentina dove vuole e dove merita, è un investimento da 85 milioni per diventare sempre di più una società importante”

Su Kokorin: ” Lui può esserci molto utile, per caratteristiche che sono diverse da quelle degli altri giocatori, andrà aspettato per la condizione fisica, per noi può essere molto importante”.

Perché Kouame non gioca? “Oggi dobbiamo essere sotanza, poi ci sarà anche l’occasione per essere belli. Il m oudulo che torna meglio attuale con Ribery che oggi non c’è”

Malcuit? “Ha grande esplosività, cerca l’uno contro uno, come esterno offensivo abbiamo Callejon che non va dimenticato”.