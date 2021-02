Pradè: “Nell’intervallo la squadra si è detta che voleva vincere, all’inizio quella voglia non traspariva. Vlahovic sta ripagando la nostra fiducia”

Si sofferma anche in zona mista il ds della Fiorentina, Pradè: “Una vittoria importante perché nel primo tempo eravamo contratti, un po’ impauriti, però ci serviva come dimostrazione di forza. Sono tre punti che ci danno fiducia e morale. Abbiamo fatto un gran secondo tempo, dove nell’intervallo la squadra si è detta che voleva vincere la partita. Nella prima parte quella voglia non c’era, averla messa nella ripresa è stato determinante. Vlahovic? Sono contento per Dusan, sta ripagando la fiducia, con gol e assist. Dobbiamo continuare così, è un campionato difficile, che si gioca sulla forza mentale e la battaglia. Lo Spezia veniva da un momento importante, con una grande identità di gioco, complimenti a loro perché hanno costruito qualcosa di molto importante”.

