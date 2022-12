Pradè: “Non abbiamo mai cercato né Sabiri né Pereyra, in quel ruolo siamo coperti. Zurkowski? E’ normale che sia scontento. Solo in Turchia mi sono arrabbiato…”

Daniele Pradè ha parlato alla fine dell’amichevole contro l’Arezzo. Sentite cosa ha detto sui nomi usciti sul fronte mercato:

“Non abbiamo mai cercato né Sabiri né Pereyra. Anche perché in quel ruolo possiamo mettere Barak, Castrovilli, Ikonè, Bonaventura, anche se i risultati non ci hanno dato i frutti sperati per ora. In difesa siamo apposto così, abbiamo tre titolari e un’alternativa valida come Ranieri, quindi non cerchiamo un centrale. Deve uscire soltanto chi è scontento, come Zurkowski che non sta giocando nemmeno al Mondiale. Gollini vuole giocare, ma noi gliel’avevamo detto che se la sarebbe giocata con Terracciano: Italiano ha deciso. Se vuole giocare deve far qualcosa di più, poi se lui non è soddisfatto vedremo cosa si può fare”.

Sulla situazione legata alla Juventus: “Non commento perché non è il mio ruolo”.

Infine su Jovic e Cabral: “Noi ci contiamo eccome: se hanno fatto male questi primi quattro mesi, non significa che non vanno bene per noi. Solo in Turchia io mi sono arrabbiato con la squadra, per il resto mai. Abbiamo la massima fiducia in allenatore e giocatori, sia io che Commisso e Barone”.