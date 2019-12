Pradè: “Non è facile trovare un sostituto di Montella. Commisso vuole riflettere bene sul da farsi”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la disfatta contro la Roma, ecco le sue parole: “Momento durissimo, ci scusiamo coi tifosi. Non ce l’aspettavamo neanche noi di stare in questa situazione, che va analizzata bene. Domattina ci incontreremo, sentiremo Commisso e a breve vi comunicheremo tutto. Il presidente vuole riflettere, è coerente, non ha mai mandato via nessuno ma la situazione è molto complicata, nonostante le tante attenuanti. Non è facile trovare un sostituto importante al posto di Montella, siamo una società seria, non voglio fare nomi di allenatori. Non ci dormiremo sopra, dobbiamo prendere la miglior situazione per Firenze, per la Fiorentina, per i tifosi e per noi. La pazienza dei tifosi è giusto che abbia un limite”.