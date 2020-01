Pradè: “Pedro fallimento tecnico, ma la Fiorentina non ci ha rimesso, anzi…”. E poi: “Duncan? Stiamo valutando il da farsi”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sulla stagione della squadra ha detto: “Abbiamo fatto bene anche ad inizio campionato, dobbiamo dirlo. Il percorso di Montella è stato difficile, perché la squadra è stata chiusa ad inizio di settembre. Poi bisogna dare merito comunque a Iachini che è andato a toccare le corde giuste, ma ancora non abbiamo fatto nulla”.

Su alcune trattative ha aggiunto: “Zurkowski è un calciatore che è stato preso precedentemente, lo abbiamo trovato qui. Grande professionista che ha bisogno di giocare. Pedro? E’ arrivato con un deficit muscolare importante e serviva molto tempo per rimetterlo in sesto. Poi è arrivato il Flamengo ed un brasiliano è difficile tenerlo quando si presenta un club come questo. Probabilmente è stato un fallimento tecnico, ma la Fiorentina non ci ha rimesso nulla, anzi è stato un buon investimento economico. E poi se diventerà un top avremo anche la possibilità di riprenderlo. Altri rinnovi contrattuali? Dopo febbraio ci metteremo a sedere con tutti e faremo il punto della situazione. Sono felice per Benassi, è uno dei più grandi rompiscatole che abbia mai avuto e lo dico in senso positivo. Per Montiel stiamo parlando col suo agente per fargli trovare una squadra che lo faccia veramente giocare. Bobby Duncan avrebbe voluto diventare subito un giocatore della Fiorentina anche se è davvero difficile per tutti. Stiamo valutando il da farsi”.