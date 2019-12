Pradè: “Prima Iachini studierà la rosa e poi parleremo del mercato. So quanto è deluso Commisso, sono sotto esame…”

Una parentesi anche da parte di Daniele Pradè, ds viola, sul mercato: “Non è tanto il centrocampo, l’attacco o la difesa, quello che posso dire sul mercato è che voglio veramente ringraziare per la fiducia Joe e il presidente Commisso. Sento una responsabilità nei confronti della società, dei tifosi e metterò tutto me stesso per portare sul tavolo tutte le situazioni possibili. Però voglio che vengano analizzate in modo attento, vorrei che il mister in una settimana analizzasse la rosa al completo e poi ne parleremo. Ho sempre fatto questo lavoro con il massimo della lealtà, nel corso dei 30 anni, capisco la delusione del presidente Commisso, so benissimo quanto gli è pesato mandare via Vincenzo Montella. So che anch’io sono sotto esame, cercherò di essere con loro per tantissimi anni”.