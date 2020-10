Pradè pronto a chiudere per il vice Biraghi: Ecco la formula

Oggi il Franchi sarà aperto a mille persone. I tifosi della curva invece accompagneranno la squadra nel tragitto dall’albergo al Franchi. Novità, infine, sul fronte mercato. La Fiorentina non ha solo Chiesa nella testa. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il d.s. Pradè lavora all’acquisto di un terzino per la fascia sinistra. La scelta è caduta su Barreca, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Monaco. Per l’attacco la Fiorentina ha sempre bloccato l’ex Genoa e Milan Piatek.

