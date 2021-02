Pradè: “Pulgar via? Non ci sono le condizioni. Mancano le alternative”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha smentito a Sportitalia la possibilità di una cessione di Erick Pulgar al Cagliari nelle ultime ore di mercato.

Queste le parole dell’uomo mercato viola: “Non ci sono le condizioni affinché Pulgar possa lasciare Firenze. Non abbiamo alternative e non credo arriveranno in quest’ultimo giorno di mercato”. Il Cagliari, ceduto Oliva (LEGGI QUI), dovrà dunque virare su altri obiettivi per rinforzare la mediana di Eusebio Di Francesco.